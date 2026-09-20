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Премьер Чехии ужаснулся импотенцией Европы по Украине

Премьер Чехии ужаснулся импотенцией Европы по Украине

Отсутствие мирных инициатив Евросоюза по украинскому конфликту является показывает недееспособность союза, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 20 сентября в видеообращении к согражданам.

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