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«Динамо» Минск — «Силекс»: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 9 июля, минское «Динамо» сыграет с командой «Силекс» из Северной Македонии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций.

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