В салехардском лицее проведут новаторский «Наука-Фест»

В первый день зимы в салехардском лицее организуют молодежный новаторский «Наука-Фест». В одной локации представят 13 научных площадок — по числу профилей обучения учебного заведения, сообщили в горадминистрации.
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