Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Иваныч
    ну и тупые....«Российские Су-57...
  • Виктор Муравьев
    Чего бы пиндосы ни думали и ни планировали в отношении наихитрейшего варианта войны с Россией, наш ответ будет сокру...Каковы угрозы для...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А кто сказал что Американцы куда не приходили уходя там был порядок????? Это же саранча мирового масштаба... Где прой...Экс-президент Афг...

Боевые расчеты ЗВО на полигоне уничтожили наземные и воздушные цели

Боевые расчеты ЗВО на полигоне уничтожили наземные и воздушные цели

Боевые расчеты Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа поразили технику и живую силу "противника".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх