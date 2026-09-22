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FiNE NEWS

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Трамп подтвердил готовность к новой встрече с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп 22 сентября в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности к новой встрече с лидером России Владимиром Путиным.

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