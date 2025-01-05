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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлюченко об РПЛ: «Шансы на титул у «Спартака» большие, надеюсь. Они с «Зенитом» и «Краснодаром» – главные претенденты»

«У «Спартака» есть баланс в составе. Может, усиления и нужны – это решат руководство и тренерский штаб.

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