ФСБ России рассекретила документы о массовых убийствах польских мирных жителей украинскими националистами в 1943–1945 гг.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала рассекреченные архивные материалы, содержащие новые подробности о массовых и безжалостных убийствах мирных польских граждан, включая детей, совершённых украинскими националистами в 1943–1945 годах.
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