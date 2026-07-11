Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

354 подписчика

ФСБ России рассекретила документы о массовых убийствах польских мирных жителей украинскими националистами в 1943–1945 гг.

ФСБ России рассекретила документы о массовых убийствах польских мирных жителей украинскими националистами в 1943–1945 гг.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала рассекреченные архивные материалы, содержащие новые подробности о массовых и безжалостных убийствах мирных польских граждан, включая детей, совершённых украинскими националистами в 1943–1945 годах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии