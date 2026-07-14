Жилые дома и соцобъекты в Тимирязевском готовят к осенне-зимнему периоду

Зима в Москве не за горами, и коммунальные службы Северного округа стараются сделать так, чтобы в квартирах жителей Тимирязевского и соседних районов всегда было тепло, независимо от того, насколько суровыми окажутся морозы.
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