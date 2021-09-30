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Саркози попросил своего адвоката подать апелляцию на приговор суда

Саркози попросил своего адвоката подать апелляцию на приговор суда

Адвокат политика Тьерри Эрзог сообщил о том, что  бывший президент Франции Николя Саркози, который был приговорен к одному году тюрьмы по делу о незаконном финансировании его президентской кампании 2012 года, планирует подать апелляцию на приговор.

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