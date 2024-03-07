Маккиннон обошел Кучерова и вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Нэйтан Маккиннон вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ. Ранним утром 7 марта в Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» обыграл «Детройт Ред Уингз» (7:2).
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