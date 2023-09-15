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«Лада» и 35-летний Бодров расторгли контракт по обоюдному согласию. Форвард завершит карьеру и войдет в тренерский штаб клуба

Форвард завершит карьеру и станет тренером-аналитиком клуба.  В прошлом октябре вернувшийся в Тольятти Бодров получил тяжелую травму, после чего на лед не выходил.

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