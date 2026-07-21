Россию снова поведут удобные, а не способные

Так уж совпало, что именно сегодня, в день столетия смерти Феликса Дзержинского, вошедшего в историю не только как создатель ВЧК, но и как первый и, вероятно, лучший, как сказали бы сейчас, «кризисный менеджер» периода последней (я очень надеюсь) русской революции, есть повод поговорить об управлении государством в особые моменты истории, когда простого и незатейливого «как раньше» для сохранения и выживания страны уже недостаточно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Четыре дня, которые потрясли вермахт: что натворил расчёт ефрейтора Бисерова на северном фасе Курской дуги
- В Саратове задержан левый политик Николай Бондаренко: сценарий снятия с выборов народных, оппозиционных власти кандидатов в действии
- Огласка сработала: суд прекратил дело фермера, стрелявшего по украинскому БПЛА в Волгоградской области — штраф отменен, ружье возвращено
Свежие комментарии