БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россию снова поведут удобные, а не способные

Россию снова поведут удобные, а не способные

  Так уж совпало, что именно сегодня, в день столетия смерти Феликса Дзержинского, вошедшего в историю не только как создатель ВЧК, но и как первый и, вероятно, лучший, как сказали бы сейчас, «кризисный менеджер» периода последней (я очень надеюсь) русской революции, есть повод поговорить об управлении государством в особые моменты истории, когда простого и незатейливого «как раньше» для сохранения и выживания страны уже недостаточно.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
&quot;Логика «и так сойдёт» - логика приспособленцев и временщиков. Набил карман &quot; и втик&quot;, причём безпрепятственно, как в украинском анекдоте!
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1 м.