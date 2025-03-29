Бойцы ВС РФ захватили пленных и трофеи в курском приграничье

КУРСК, 29 марта. /ТАСС/. Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, взяли в плен четверых солдат противника и захватили БМП.
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