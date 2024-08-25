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Петербургский дневник

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Sunday Times: российская армия приближается к крупной победе в ДНР

Красноармейск может стать самым большим городом после Артемовска, взятым ВС РФ Украинская армия на фоне «авантюры» в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Красноармейск в ДНР, что приближает Россию к крупной победе, сообщает британское издание Sunday Times.

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