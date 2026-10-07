Стильное утепление: актуальные вещи сезона с разбором цветотипов

Осенне-зимний сезон всегда ставит перед нами непростую задачу: как оставаться в тепле, не превращаясь в бесформенный кокон? Мне кажется, именно в этом и кроется главный интерес — найти те вещи, которые будут работать на несколько задач одновременно.
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