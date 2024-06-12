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Путин: россиян сегодня объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины

Владимир Путин заявил, что россиян сегодня объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Об этом президент РФ сообщил на церемонии награждения лауреатов Государственных премий за 2023 год и вручении медалей Героям Труда.

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