Хертогенбош (ATP). 1/2 финала. Корда сыграет с Грикспором

Сетка турнира здесь. Libema Open Хертогенбош, Нидерланды 10 – 16 июня 2024 ATP 250 Призовой фонд – 690 135 евро Открытые корты, трава Полуфинал Тэллон Грикспор (Нидерланды) Себастьян Корда (США) Дата проведения 15 июня, 12.
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