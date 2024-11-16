ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Жители Мариуполя, ранее уехавшие из своего города на Украину, возвращаются домой.
"Вовина тысяча" не помогла: Жители Мариуполя уезжают с Украины домой
Комментарии
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Владимир Елкин
Их надо хорошо контролировать - вернутся ведь и твари с бандеровскими мозгами!
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10 час.
наталья михайлова
Они возвращаются не от большой любви. а потому. что им просто негде жить. Если бы с жильём устаканилось. всё могло повернуться иначе.
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10 час.
владимир рябченко
Хто больше даст... Вспомнилась раздача окорочков Буша...
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9 час.
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