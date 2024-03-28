Новый завод по производству СПГ появится в Челябинской области В Магнитогорске на левом берегу реки Урал в районе улицы Электросети построят второй завод по производству сжиженного газа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Новый завод по производству СПГ появится в Челябинской области В Магнитогорске на левом берегу реки Урал в районе улицы Электросети построят второй завод по производству сжиженного газа.
Свежие комментарии