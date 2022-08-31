В М

101 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Лазарев
    На ишаках марки "Мерседесс"теперь декхане рассекают по Россиюшке!Президент Узбекис...
  • Борис Пронин
    Пущай тогда забирает всех своих черножопых басурман обратно...Президент Узбекис...
  • vc artem
    как они надоели все с предъявами... когда же мы по щам всем раздавать то начнем?Президент Узбекис...

Мигранты должны уважать наши традиции, знать и соблюдать законы

Мигранты должны уважать наши традиции, знать и соблюдать законы

Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей о создании адаптационных центров для мигрантов в РФ: они должны уважать наши традиции, знать и соблюдать законы Идея, с адаптацией в текущей ситуации, возможно и  неплохая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх