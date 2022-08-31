Мигранты должны уважать наши традиции, знать и соблюдать законы

Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей о создании адаптационных центров для мигрантов в РФ: они должны уважать наши традиции, знать и соблюдать законы Идея, с адаптацией в текущей ситуации, возможно и неплохая.
Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей о создании адаптационных центров для мигрантов в РФ: они должны уважать наши традиции, знать и соблюдать законы Идея, с адаптацией в текущей ситуации, возможно и неплохая.
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