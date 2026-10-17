В Северной Осетии состоялся Межрегиональный фестиваль национального танца «Танцевальные вершины». В отборочном туре приняли участие более 600 танцоров из 23 коллективов.
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