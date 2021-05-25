В Народном Хурале Бурятии закрепят право детей-сирот на бесплатное образование в вузах

Проект закона о внесении изменения в часть 2 статьи 3 республиканского закона «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия» рассмотрят на очередной сессии Народного Хурала Бурятии.