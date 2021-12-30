1. Alibaba, вероятно, выйдет из «тёмного леса» в 2022 году, хотя и столкнётся с более жёсткой конкуренцией Китайский гигант электронной коммерции Alibaba group пережил свой «самый мрачный» год в 2021 году, поскольку столкнулся с рядом факторов неопределенности, включая ужесточение государственного надзора внутри страны, геополитическую напряжённость со стороны Вашингтона и последовательное подавление властями США государственных компаний … Сообщение Новости китайского сектора электронной коммерции за 30 декабря 2021 появились сначала на Новостной портал PRC.