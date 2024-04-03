К чему ведет гибридизация человечества.

Речь о первом , второе поколении, а что далее ? Встаёт вопрос о размытии одной из основных генетик ...

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Есть два пути, либо все живут в своих странах со своим народом и закрыты от мира, либо мир без границ, национальностей и религий, гибрид этих систем приведёт к войнам и проблемам.