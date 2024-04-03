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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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К чему ведет гибридизация человечества.

К чему ведет гибридизация человечества.

К чему ведет гибридизация человечества. Наслушавшись откровенной лжи наемных болтунов враждебной человечеству силы, отрабатывающих свои «иудушкины 30 шекелей» за гранты фондов глобалистов-сатанистов, на самом деле большинство людей не понимают всей опасности, которые таят не только межрассовые, но и международные браки.

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Комментарии
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Richard B Riddick
Речь о первом , второе поколении, а что далее ? Встаёт вопрос о размытии одной из основных генетик ...
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16 час.
z
zhanna
Жители республики Соха относятся к 8 роду чистокровных русских .Смешанные браки ,если жена местная укрепляют род.Д
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7 час.
Неизвестно Неизвестно
Есть два пути, либо все живут в своих странах со своим народом и закрыты от мира, либо мир без границ, национальностей и религий, гибрид этих систем приведёт к войнам и проблемам.
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7 час.

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