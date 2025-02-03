Лука Дончич о переходе в «Лейкерс»: «Благодарен за возможность. У меня только одна цель – выигрывать титулы»

«Благодарен за эту потрясающую возможность. Баскетбол для меня все, и независимо от места, где я играю, буду делать это с теми же удовольствием, страстью и единственной целью – выигрывать титулы», – написал словенец в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии