СССР-Россия
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СССР-Россия

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Евросоюз поставил всё на атомную лошадь из Франции, та пришла к финишу шестой

Евросоюз поставил всё на атомную лошадь из Франции, та пришла к финишу шестой

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Привычно заканчиваем завтрак чайком с пряничками и отправляемся к позитивным новостям.

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Комментарии
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Александр Денисов
А что про родину слонов ничего в статье нету?
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