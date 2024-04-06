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Латвийский суд задержал прокремлевскую активистку Крейле

Латвийский суд задержал прокремлевскую активистку Крейле

Латвийский суд распорядился задержать прокремлевскую активистку Елену Крейле – почему? Государственная полиция Латвии сообщила, что «был задержан человек, который выставил в окнах своей квартиры предметы, похожие на символы советской власти, а также российский флаг».

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