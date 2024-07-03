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Расчеты САУ "Малка" поражают позиции ВСУ на дальности до 37 км

Расчеты САУ "Малка" поражают позиции ВСУ на дальности до 37 км

Скриншот видео Точнейшие удары вдоль всей линии фронта наносят артиллеристы. Среди них особенно выделяются орудия большой мощности, самоходные установки "Малка", их используют для уничтожения важнейших целей.

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