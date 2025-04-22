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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хатсон сделал 2 передачи в дебютном матче в плей-офф НХЛ. Он 2-й защитник в истории «Монреаля» с таким достижением – 1-м был Емелин

21-летний защитник «Монреаля» ассистировал при обеих шайбах команды в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2:3 ОТ, 0-1).

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