Война Израиля в секторе Газа замедлит экономический рост на Ближнем Востоке — МВФ

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Война Израиля против палестинцев в секторе Газа значительно замедлит темпы экономического роста на Ближнем Востоке, сообщил Джихад Азур, директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии в Международном валютном фонде.
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