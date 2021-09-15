Искусственно созданный мировой промышленный кризис

Мир в котором мы живём

Джеймс Рикардс об «официальном обмане и плохой науке». «Пандемия» отчасти усугубила, отчасти послужила пиар-прикрытием начавшегося в 2019 году падения промышленного производства в результате обострения кризиса мировой капиталистической системы.