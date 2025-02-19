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Царьград

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Военная полиция Запорожья: в 2024 найдено на 44% меньше тайников с оружием

Военная полиция Запорожья: в 2024 найдено на 44% меньше тайников с оружием

В Запорожской области сотрудники военной полиции обнаружили на 44% меньше тайников с оружием в 2024 году по сравнению с 2023.

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