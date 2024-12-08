Остин призвал будущую администрацию президента сделать выбор против России

Будущую администрацию победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа сделать выбор в пользу противостояния России призвал глава Пентагона Ллойд Остин, 8 декабря во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.
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