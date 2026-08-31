Минобороны получит доступ к банковским картам призывников

Юрист, комментируя нововведение информагентству «Ридус», предупредил о массовых проверках. Министерство обороны России подготовило проект приказа, который наделяет должностных лиц военного ведомства правом доступа к расширенной информации о призывниках и членах их семей.
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