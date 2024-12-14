В Госдуме объяснили популярность Viber среди мошенников

В Госдуме заявили, что мессенджер Viber чаще всего выбирали мошенники для обмана россиян. Об этом в субботу, 14 декабря, рассказал «Известиям» депутат Госдумы РФ, координатор федерального проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
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