В Госдуме объяснили популярность Viber среди мошенников

В Госдуме заявили, что мессенджер Viber чаще всего выбирали мошенники для обмана россиян. Об этом в субботу, 14 декабря, рассказал «Известиям» депутат Госдумы РФ, координатор федерального проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.