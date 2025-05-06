В Братске выплатили 15 млн рублей компенсаций работникам образования

После вмешательства прокуратуры Падунского района в Братске Иркутской области, работники образовательных учреждений Падунского и Правобережного районов получили долгожданную компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно.
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