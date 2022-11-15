В Мелитополе один человек пострадал в результате взрыва у жилого дома

В Мелитополе в Запорожской области во вторник, 15 ноября, прогремел взрыв у жилого дома. В администрации города сегодня сообщили, что в результате случившегося один человек получил ранения.
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