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В Мелитополе один человек пострадал в результате взрыва у жилого дома

В Мелитополе в Запорожской области во вторник, 15 ноября, прогремел взрыв у жилого дома. В администрации города сегодня сообщили, что в результате случившегося один человек получил ранения.

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