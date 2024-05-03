Косачёв назвал сумасбродной идею об ограничении доступа России к Калининграду

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT назвал «сотрясанием воздуха» предложение директора Института международных отношений и кандидата в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтолы ограничить доступ России к Калининграду.
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