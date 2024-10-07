В Кировградской воспитательной колонии осуждённые подростки произвели продукции на 19 миллионов рублей с начала года

В Кировградской воспитательной колонии с начала 2024 года выпущено продукции и оказано услуг на сумму свыше 19 миллионов рублей, что превышает запланированные показатели на 100,6%, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
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