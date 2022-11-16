AP: упавшую в Польше ракету выпустили Вооруженные силы Украины

Польские средства массовой информации сообщили о падении ракеты на территории страны. Данный снаряд был выпущен солдатами украинских вооруженных сил, пишет агентство Associated Press (AP).
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