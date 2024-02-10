Депутат Затулин: Киев усиливает диверсионную террористическую деятельность

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский инициирует смену характера военных действий, сделав ставку на диверсионно-террористическую деятельность.
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