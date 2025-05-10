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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» набрал 22 очка в сезоне Серии А, уступая в счете. В топ-5 лиг больше лишь у «Атлетико»

«Милан» набрал 22 очка в сезоне Серии А, уступая в счете. В топ-5 лиг больше лишь у «Атлетико»

«Россонери» и «Ливерпуль» делят второе место по этому показателю среди клубов топ-5 лиг Европы. Третий результат у «Манчестер Сити» – 20 баллов.

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