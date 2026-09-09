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ИА Регнум

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Средства ПВО за сутки сбили три ракеты «Нептун» и 1185 дронов ВСУ

Средства ПВО за сутки сбили три ракеты «Нептун» и 1185 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили ракету «Нептун», три реактивных снаряда системы HIMARS и 1185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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