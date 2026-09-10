Минпросвещения разработало новые учебники по физике с учётом межпредметных связей

Минпросвещения разработает новые учебники по физике, согласованные с Российской академией наук и Физико-техническим институтом Московского университета, которые будут интегрировать математику, химию и биологию, чтобы содействовать формированию целостной научной картины мира.
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