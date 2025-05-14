Ночные удары нанесены по объектам военной логистики противника в ряде областей В ночь на 14 мая российские войска нанесли серию новых ударов по целям на контролируемых противником территориях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ночные удары нанесены по объектам военной логистики противника в ряде областей В ночь на 14 мая российские войска нанесли серию новых ударов по целям на контролируемых противником территориях.
Свежие комментарии