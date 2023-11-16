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Будут рыть окопы на СВО": Мигрантов изгонят из России в 2024 году

Будут рыть окопы на СВО": Мигрантов изгонят из России в 2024 году

Регионы продолжают ставить заслон мигрантскому беспределу. Против иностранцев принимают законы, по которым им будет запрещено почти всё, что приносит лёгкий заработок, чтобы отдать эти сферы русским.

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Комментарии
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СШ
Сергей Шматок
У нас в Питере работники ЖКС вместо уборки дворов ворошат дворовые мусорки в поисках цветмета и картона.
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3 час.
виктор климахин
кто  не  успел   сделать   ноги    Убивать   черножопых    шакалов     чтоб   другим   не  повадно  было    в России    быть   как  на  курорте    и  за  это   деньги   получить    и  пенсию    К  то  совершил   преступления    против   Россиян    убивать   у  них  дома    чтоб  знали  шакалы   за  свинское  и  скотское   поведения    прощения   не  будет        шакалам
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1 час.
Борис Викторович
А как примешь в Петербурге закон защищающий местных, если губернатор тесно связан с азербайджанской диаспорой?
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1 час.

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