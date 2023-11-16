Регионы продолжают ставить заслон мигрантскому беспределу. Против иностранцев принимают законы, по которым им будет запрещено почти всё, что приносит лёгкий заработок, чтобы отдать эти сферы русским.
Будут рыть окопы на СВО": Мигрантов изгонят из России в 2024 году
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СШ
Сергей Шматок
У нас в Питере работники ЖКС вместо уборки дворов ворошат дворовые мусорки в поисках цветмета и картона.
Ответить
3 час.
виктор климахин
кто не успел сделать ноги Убивать черножопых шакалов чтоб другим не повадно было в России быть как на курорте и за это деньги получить и пенсию К то совершил преступления против Россиян убивать у них дома чтоб знали шакалы за свинское и скотское поведения прощения не будет шакалам
Ответить
1 час.
Борис Викторович
А как примешь в Петербурге закон защищающий местных, если губернатор тесно связан с азербайджанской диаспорой?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии