Будут рыть окопы на СВО": Мигрантов изгонят из России в 2024 году

виктор климахин

кто не успел сделать ноги Убивать черножопых шакалов чтоб другим не повадно было в России быть как на курорте и за это деньги получить и пенсию К то совершил преступления против Россиян убивать у них дома чтоб знали шакалы за свинское и скотское поведения прощения не будет шакалам