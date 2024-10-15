Чжан Юся заявил о готовности Китая углублять военные связи с Россией

Пекин готов углублять связи между вооруженными силами Китая и России. Об этом сообщил зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Пекине.
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