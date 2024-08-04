Литва активно укрепляет свои позиции на фоне усиливающейся милитаризации в регионе. На границе с Россией на сельскохозяйственных полях возводятся фортификационные сооружения, что свидетельствует о серьёзности намерений Вильнюса.
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