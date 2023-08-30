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Конгрессвумен Боберт возмутилась призыву Зеленского дать денег на выборы

Конгрессвумен Боберт возмутилась призыву Зеленского дать денег на выборы

Лорен Боберт, член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки от партии республиканцев, выразила свое возмущение призыву президента Украины Владимира Зеленского выделить пять миллиардов долларов на проведение выборов на Украине.

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Комментарии
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Лариса Абросимова
Зеленский настолько охамел, что скоро свою эадницу подтирать будет просить Байдена. А Байден за взятку что хошь рад будет сделать.
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