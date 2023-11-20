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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Экс-сотрудник Gearbox проговорился о Borderlands 4 и Tiny Tina’s Wonderlands 2 Бывший сотрудник д...

Экс-сотрудник Gearbox проговорился о Borderlands 4 и Tiny Tina’s Wonderlands 2 Бывший сотрудник д...

Экс-сотрудник Gearbox проговорился о Borderlands 4 и Tiny Tina’s Wonderlands 2Бывший сотрудник дочерней компании Gearbox Entertainment в своём онлайн-резюме, похоже, раскрыл сразу несколько неанонсированных игр студии-разработчика Borderlands и Brothers in Arms.

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