Экс-сотрудник Gearbox проговорился о Borderlands 4 и Tiny Tina’s Wonderlands 2 Бывший сотрудник д...

Экс-сотрудник Gearbox проговорился о Borderlands 4 и Tiny Tina’s Wonderlands 2Бывший сотрудник дочерней компании Gearbox Entertainment в своём онлайн-резюме, похоже, раскрыл сразу несколько неанонсированных игр студии-разработчика Borderlands и Brothers in Arms.
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